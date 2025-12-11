İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aynı soruşturmada yer alan dört kadın şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Sevk yazısında ağır suçlamalar

Sabah gazetesinin aktardığı sevk yazısında, soruşturma kapsamında hem gizli tanık hem de bilgi sahibi ifadelerinin bulunduğu belirtildi. Yazıda, şüphelilerin “suçtan kurtulmaya yönelik beyanda bulundukları” ifade edildi.

Savcılık sevk yazısında, şüphelilerin:

Uyuşturucu madde temin ettikleri,

Uyuşturucu kullanımına yer ve imkan sağladıkları,

Eve gelen kadınlara uyuşturucu verdikleri,

Uyuşturucu kullanımının ardından ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği

iddiaları yer aldı.

Ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un, çevresindeki kişiler ile kadınları ilişkiye yönlendirdiği ve bu süreçten sektörel ya da maddi menfaat sağladığı öne sürüldü. Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan’ın Ersoy ile “fikir ve eylem birliği içinde” hareket ettiği ifade edildi.

4 şüpheli tutuklandı

Adliyedeki işlemlerinin ardından dört şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Dilara Yıldız, Elif Kılınç, Gizem Aybaktı ve Buse Öztay için adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma “uyuşturucu sağlama” suçlamasıyla başlatıldı

Başsavcılık açıklamasında, toplam 8 şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma veya kullanımına yer sağlama” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi. Talimat doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ersoy ve üç şüpheliyi gözaltına aldı.

TMSF’den görevden uzaklaştırma kararı

Habertürk’ten yapılan açıklamada, TMSF’nin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy’u görevinden uzaklaştırdığı duyuruldu. Açıklamada, “Soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.