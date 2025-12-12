Gündemi Sarsan İddia: İnceleme Başlatıldı mı?

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan “Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme yapılıyor” iddiası kısa sürede büyük tartışma yarattı. İddiaların yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan resmi açıklama geldi.

Başsavcılık: Haberler Gerçeği Yansıtmıyor

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Böylece iki futbolcu hakkında herhangi bir adli işlem ya da soruşturmanın bulunmadığı net bir şekilde duyuruldu.