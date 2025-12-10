HSK Birinci Dairesi tarafından alınan kararlar; 3 Eylül tarihli 1334 sayılı, 10 Eylül tarihli 1381 sayılı, 3 Ekim tarihli 1571 sayılı, 27 Kasım tarihli 2029 sayılı ve 2 Aralık tarihli 2085 sayılı atama listelerinden oluşuyor.

Açıklanan karara göre;

Adli yargıda 778 ,

İdari yargıda ise 170

hakim ve savcının görev yeri yeniden düzenlendi.

Yeni atama listelerinin yayımlanmasıyla birlikte ilgili yargı mensuplarının, belirlenen takvim doğrultusunda yeni görev yerlerinde çalışmalarına başlaması bekleniyor.

HSK’nin yayımladığı kararname, yargı teşkilatında yılın en kapsamlı görev değişikliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.