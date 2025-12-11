Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, tezgâhında kilogramı 100 TL’den satışa sunduğu cennet elmasına talebin her geçen gün arttığını belirterek, vatandaşlara enerji içeceği yerine bu doğal meyveyi tüketmelerini tavsiye ediyor. Meral, “Cennet elmasının faydalarını müşterilerimize tek tek anlatıyorum. Gerçek enerjinin doğada olduğunu unutmamak gerek. Yapay içerikli enerji içecekleri yerine hem tok tutan hem de vücuda doğal enerji sağlayan cennet elması güvenle tüketilebilir” dedi.

Kış aylarında zindelik arayanların ilk tercihlerinden biri hâline gelen cennet elmasının satışlarının yüzünü güldürdüğünü belirten Meral, “Talep hiç azalmıyor, işlerimiz güzel gidiyor. Vatandaş neyin iyi olduğunu biliyor, tezgâha gelir gelmez önce cennet elmasını soruyor” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çeken cennet elmasının özellikle soğuk havalarda düzenli tüketilmesini öneriyor. Hem besleyici hem de doğal bir enerji kaynağı olan cennet elması, kış mutfaklarının vazgeçilmez meyveleri arasında yerini sağlamlaştırıyor.