İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede 8 firma ile yer alan Konya'nın üretim, ihracat ve istihdam ile Türk sanayisinin öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi.



"Konya, listedeki gücünü artırdı"

Açıklamasında Konya'nın devler listesindeki gücünü artırdığını kaydeden Başkan Büyükeğen, “Konya'mız 12 organize sanayi bölgesi, 100'den fazla sanayi sitesi ve muhtelif yerlerdeki üretim tesisleri ile ülkemizin sanayi üretimine güçlü katkı vermeye devam ediyor. Konya'mız üretimdeki gücü ile Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan firmalarımız da bunun en büyük göstergesi. Sanayi devlerinin bulunduğu listede geçtiğimiz yıl 7 firmamız yer alıkken, bu yıl firma sayımız 8'e yükseldi. Konya Şeker, AYD Otomotiv, Eti Alüminyum, TÜMOSAN Motor, Panagro Tarım, Daxler Enerji, Enka Süt ve Ova Un firmalarımız İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer adı. Listede yer alma başarısı gösteren tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Firmalarımızın üretim ve ihracattaki başarısı ile birlikte, şehrimiz çok daha güzel başarılara imza atacaktır” dedi.