Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasasında, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve ABD’deki hükümetin kapanmasının yarattığı belirsizlik sonucu hafif bir geri çekilme yaşandı. Buna rağmen piyasanın genel direnci korunuyor. Bu durum, yatırımcıların politika cephesinden gelecek net sinyalleri beklerken yaşanan düşüşün geçici olabileceğine işaret ediyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 4,25 trilyon dolara gerilerken, lider kripto para Bitcoin dün 125.170 seviyesini gördükten sonra bugün 121.442 dolardan fiyatlanıyor.Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.443 dolardan işlem görürken, XRP 2,85, Solana ise 219,40 dolar seviyesinde yer alıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 876 milyon dolarlık giriş, Ethereum ETF’leri 420.87 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirdi.

İngiltere Merkez Bankası, stablecoin limitlerinde esneklik planlıyor

İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE), kurumsal stablecoin varlıklarına yönelik önerilen sınırlarda yumuşamaya gittiği ve daha fazla itibari para destekli varlık tutması gereken şirketlere muafiyet tanımayı planladığı bildirildi. Bloomberg’in salı günü yayımladığı habere göre, konuya yakın kaynaklar BOE’nin bu yönde adım atmaya hazırlandığını aktardı.

Bloomberg’in haberine göre, BOE’nin geri adımı, sektörden gelen yoğun tepkilerin yanı sıra özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden yükselen uluslararası rekabetin etkisiyle şekilleniyor. ABD, temmuz ayında yasalaşan GENIUS Act ile stablecoin’lere ilişkin daha net bir düzenleme çerçevesi oluşturmaya başlamıştı. BOE, daha önce stablecoin varlıklarına üst sınır getirmeyi önermişti. Bireyler için 20.000 sterlin (yaklaşık 27.000 dolar), şirketler içinse 10 milyon sterlin. Bu sınırlamanın amacı, USDT ve USDC gibi yaygın kullanılan token’ların yol açabileceği sistemik riskleri azaltmak, para arzı üzerindeki kontrolü korumak, tüketicileri korumak ve özel sektör tarafından çıkarılan dijital paralara aşırı bağımlılığı önlemekti.

Bu limitlerin geleneksel işletmeler için uygulanabilir olabileceği düşünülse de kripto odaklı şirketler söz konusu kısıtlamaların faaliyetlerini zorlayacağını savunuyor. Bu şirketler, ticaret ve likidite yönetimi için yüksek miktarda stablecoin rezervi bulundurmak zorunda olduklarını belirtiyor. Bloomberg’in aktardığına göre, BOE bu tür firmalara muafiyet tanımayı değerlendiriyor.

CleanCore, Dogecoin varlıklarını artırmaya devam ediyor

New York Borsası’nda işlem gören CleanCore Solutions, bilançosuna 710 milyondan fazla Dogecoin (DOGE) ekleyerek 1 milyar DOGE hedefinin önemli bir kısmını tamamladı. Şirket salı günü yaptığı açıklamada, “CleanCore’un hazinesi 710 milyonun üzerinde Dogecoin içeriyor, 20 milyon doların üzerinde gerçekleşmemiş kazanç barındırıyor ve Robinhood’un iştiraki Bitstamp iş birliğiyle yeni alımlar için yeterli nakit rezervine sahip” ifadelerini kullandı. Şirket, 5 Eylül’de özel bir satış yoluyla 175 milyon dolar kaynak topladığını açıkladı.

CleanCore, stratejisinin yalnızca Dogecoin biriktirmeye dayanmadığını vurguladı. Şirket, uzun vadede piyasa değerini net varlık değerine (mNAV) oranla artırmayı, hissedar değerini güçlendirmeyi ve ölçeklenebilir, şeffaf bir büyüme modeli sürdürmeyi hedefliyor. CEO Clayton Adams, stratejilerinin “Dogecoin’in küresel bir dijital varlık olarak benimsenmesini hızlandıracak fayda genişlemesini” hedefleyen “House of Doge” vizyonuyla uyumlu olduğunu belirtti. Sektörde bazı uzmanlar ise mNAV göstergesinin, yalnızca kripto varlık biriktiren şirketlerin ötesindeki operasyonları tam yansıtmadığını savunuyor. NYDIG Küresel Araştırma Başkanı Greg Cipolaro, bu metriğin dönüştürülebilir borçları da doğru şekilde dikkate almadığını ifade etti.

Canary Capital, Litecoin ve HBAR ETF onayına çok yakın

Varlık yönetim şirketi Canary Capital, Litecoin (LTC) ve Hedera (HBAR) spot borsa yatırım fonlarının (ETF) onayına çok yaklaştı. Ancak ABD hükümetinin kapanması, sürecin tamamlanmasını belirsizleştirdi.

Şirket, salı günü yaptığı son başvurularda fonlara ilişkin nihai detayları ekledi. Canary Litecoin ETF için “LTCC”, Canary HBAR ETF için “HBR” kodu belirlendi. Her iki fonda da yüzde 0,95 yönetim ücreti uygulanacak. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu tür değişikliklerin genellikle “lansmandan hemen önce yapılan son adımlar” olduğunu belirtti. Ancak SEC’in hükümet kapanması nedeniyle kısıtlı çalıştığını vurguladı. Bir diğer analist James Seyffart da onayın yakın olduğunu ifade ederek, “Litecoin ve HBAR ETF’leri artık bitiş çizgisinde” dedi.

ABD’de hükümetin kapanmasına rağmen ETF başvuruları sürüyor. Özellikle 3x kaldıraçlı ETF’ler öne çıkarken, Tuttle Capital, GraniteShares ve ProShares gibi ihraççılar son haftalarda onlarca yeni başvuru yaptı. Ekim ayında 16 kripto ETF’si için karar bekleniyordu. Ancak 1 Ekim’de başlayan hükümet kapanması nedeniyle tüm süreç geçici olarak durduruldu. SEC, sınırlı personelle faaliyet göstermeye devam ettiğini açıkladı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 121.442 dolar seviyesinden işlem görüyor. 126.000 dolar bölgesinden gelen satış baskısı, fiyatın kısa vadede bir miktar geri çekilmesine neden oldu. Ancak 121.000 – 122.000 bandı üzerindeki tutunma çabası, alıcıların hala piyasada aktif olduğunu gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 120.800 ve 120.000 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda. Yukarı yönlü olası toparlanmalarda ise 123.000 ve 124.500 aralıkları ilk direnç bölgeleri olarak takip ediliyor. Bitcoin’in 120.000 dolar üzerinde kaldığı sürece genel eğilimi pozitif görünümünü koruyor. Bu seviyenin altına yaşanacak sarkmalar ise 118.500 – 119.000 bandına doğru kısa vadeli bir düzeltmeyi gündeme getirebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 4.443 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son iki gündür fiyatın 4.400 dolar civarında dengelenmesi, piyasada konsolidasyon sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Teknik olarak 4.400 ve 4.360 dolar seviyeleri destek, 4.480 ve 4.520 aralıkları ise direnç konumunda. ETH’nin 4.480 üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatı 4.550 – 4.600 bandına taşıyabilir. Ancak 4.360 altına yaşanacak sarkmalar, kısa vadede 4.250 – 4.300 bölgesine doğru bir geri çekilme riskini artırabilir. Genel görünüm, Ethereum’un 4.400 üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü potansiyelini koruduğuna işaret ediyor.

Ripple (XRP)

Ripple 2,85 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat, son dönemde 2,80 – 3,00 dolar aralığında yatay seyrini sürdürüyor. Kısa vadede 2,82 ve 2,78 dolar seviyeleri destek, 2,90 ve 2,94 dolar bölgeleri direnç olarak öne çıkıyor. XRP’nin 2,90 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 2,98 – 3,02 bandına doğru yeni bir yükseliş dalgası mümkün olabilir. Buna karşın 2,78 altında yaşanacak kapanışlar, 2,72 – 2,75 aralığına doğru kısa vadeli düzeltme riskini gündeme getirebilir. Genel tablo, XRP’nin 2,82 üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruduğunu gösteriyor.