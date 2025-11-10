Alt Sektörlerde Durum

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde dikkat çeken gelişmeler şöyle:

Ekonomistler, sanayi üretimindeki yıllık artışın, özellikle imalat ve enerji sektöründeki yükselişten kaynaklandığını belirtiyor. Öte yandan aylık düşüşler, mevsimsel etkiler ve üretim planlamasındaki değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.

TÜİK’in yayımladığı bu veriler, Türkiye’nin sanayi üretiminde yıllık bazda istikrarlı bir büyüme kaydettiğini, ancak aylık dalgalanmaların sürdüğünü ortaya koyuyor.