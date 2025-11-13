BMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal politikalar, aile yapısı ve kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

“Aile kavramını yeniden merkeze aldık”

2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda Türkiye genelinde vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göktaş, “Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik attığımız her adım farklı kalıplar altında eleştirildi. Aile kavramı toplumun birleştirici gücü olmaktan çıkarılıp tartışma konusu haline getirilmeye çalışıldı. Ancak biz, aileyi toplumun temeli olarak görmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11’e geriledi”

Demografik dönüşüme dikkat çeken Bakan Göktaş, “Şu anda Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11’e gerilemiş durumda. Bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlık artıyor. İnsanlar aynı evde yaşıyor ama iletişim kurmuyor. Türk Dil Kurumu’nun 2024 yılının kavramı olarak belirlediği ‘kalabalık yalnızlık’ bu durumu çok iyi özetliyor” dedi.

“Biz aileden dayanışmayı ve merhameti anlıyoruz”

Aile değerlerinin önemine vurgu yapan Göktaş, “Siz aileden ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama biz aileden dayanışmayı, merhameti anlıyoruz. Avrupa’da tek çocuk politikası uygulayan ülkeler bile artık aileyi güçlendirme yönünde adımlar atıyor. Biz de bu konuda ideolojik değil, toplumsal bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz” diye konuştu.

“Kadınların sesi Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle daha gür çıkıyor”

Kadınların güçlenmesine yönelik atılan adımları hatırlatan Göktaş, “Son 23 yılda kadının güçlenmesi alanında devrim niteliğinde reformlara imza attık. Anayasa değişikliğiyle pozitif ayrımcılık ilkesini hukuk sistemimize yerleştirerek kadınların hak ve fırsat eşitliğini güvence altına aldık. 2026 yılı bütçemizde kadın-erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayısını 39’dan 60’a çıkardık” açıklamasında bulundu.

“Sosyal yardımlarda adalet ve şeffaflık önceliğimiz”

Sosyal yardım sisteminin şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda işlediğini vurgulayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: