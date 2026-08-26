A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, Litvanya maçında taraftarların salonu doldurmaya davet ederek, 'Sonuçta buradaki iki galibiyet belki de bizi çok erkenden Dünya Kupası'nı garantilemeye götürebilir. Umuyorum istediğimiz gibi gider. Sakatlıksız iyi bir basketbolla kazanarak ülkemizi sevindiririz' dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 28 Ağustos Cuma günü Litvanya ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, 'Biz burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bundan önceki grupta 6'da 6 yaparak çocuklar bunu yerine getirdiler ama Dünya Kupası'na gidebilmek için önümüzdeki 6 maçı da ağustos, kasım ve şubat pencerelerinde iyi geçmek zorundayız. Ağustos penceresi sezon başlamadığı için kadro yapıları bakımından kasım ve şubat pencerelerinden biraz daha farklı oluyor. Rakiplerin kadroları normaldeki kasım ve şubatta oynadığımız maçlara göre biraz daha kuvvetli oluyor. Dolayısıyla her maça çok dikkat etmemiz lazım. Geçen sezon Avrupa Şampiyonası'ndan sonra gösterdiğimiz emeğin karşılığını bulabilmek için bu maçlardan da galibiyetlerle ayrılıyor olmamız lazım. İlk maçımızda Litvanya'ya karşı evimizde oynamak bizim için bir avantaj. Seyircimizin, taraftarımızın desteğiyle de cuma günü bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ondan sonra da zorlu bir deplasmana gideceğiz; yani yolculuğu bayağı zorlu bir deplasmana gideceğiz. İzlanda'da da ikinci galibiyetimizi alıp bu pencereyle 8'de 8 yapmak istiyoruz. Ondan sonra kasım ve şubat pencerelerinde kadro yapımız nasıl olur? Nasıl Türkiye'yi yeni şekilde temsil edebiliriz? Onun çalışmalarına başlayacağız. Umuyorum sakatlıksız güzel bir maç oynarız burada cuma akşamı. Avrupa Voleybol Şampiyonası nedeniyle cuma akşamı bir maçımız daha var burada Sinan Erdem'de. Taraftarlarımızın bizi de tercih etmesi, bu salonu doldurmamızın önemini vurgulamak istiyorum. Sonuçta buradaki iki galibiyet belki de bizi çok erkenden Dünya Kupası'nı garantilemeye götürebilir. Umuyorum istediğimiz gibi gider. Sakatlıksız, iyi bir basketbolla kazanarak ülkemizi sevindiririz' ifadelerini kullandı.