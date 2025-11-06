UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları sona erdi. Gecenin en dikkat çeken performansına imza atan isim ise Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen oldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederken, tüm goller Osimhen’den geldi.
Osimhen’den Ajax’a Hat-Trick Şovu
Amsterdam’da oynanan mücadelede Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Osimhen, 59, 66 ve 78. dakikalarda ağları sarsarak hat-trick yaptı. Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 9’a yükseltti ve grubundaki iddiasını güçlendirdi.
Gol Krallığında Zirve Değişti
Ajax karşısındaki 3 golle toplam 6 gole ulaşan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nin gol krallığı yarışında zirveye çıktı.
Nijeryalı golcü, dev isimleri geride bırakarak adını listenin en üstüne yazdırdı.
Gol Krallığı Yarışı (4. Hafta Sonu):
Victor Osimhen (Galatasaray) – 6 gol
Erling Haaland (Manchester City) – 5 gol
Harry Kane (Bayern Münih) – 5 gol
Kylian Mbappé (Real Madrid) – 5 gol
Anthony Gordon (Newcastle United) – 4 gol
Marcus Rashford (Barcelona) – 4 gol
Lautaro Martinez (Inter) – 4 gol
Galatasaray Avrupa’da Fırtına Gibi
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Üst üste alınan galibiyetlerle liderlik mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, Osimhen’in form grafiğiyle rakiplerine gözdağı veriyor.