Vergide adalet ve kayıt dışılıkla mücadele ön planda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Şimşek, vergide adalet, etkinlik ve kayıt dışılıkla mücadele ekseninde yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Kurumlar vergisi oranının yüzde 25’e çıkarıldığını, finans sektörü ve çok uluslu şirketler için ek vergi yükü getirildiğini hatırlattı.

“Dolaysız vergilerin payını artırarak dolaylı vergilerin oranını yüzde 61,7’ye düşüreceğiz. 2023’ten itibaren sağlanacak 3,8 puanlık iyileşme 520 milyar liraya denk geliyor” diyen Şimşek, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında dolaysız vergilerde en düşük yüke sahip üçüncü ülke olduğunu vurguladı.

“Vergi ve harçlarda artış oranı enflasyon hedeflerine göre belirlenecek”

Vergi ve harçlardaki artışlara da değinen Şimşek, “Güncellemeleri yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda yapmayı gündemimize aldık” açıklamasında bulundu.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sonuç veriyor

Bakan Şimşek, 2024 ve 2025 yıllarında milyonlarca saha denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl 473 bin mükellef ilk kez beyanname verdi. 2024 yılında gelir vergisi beyanname sayısı 5 milyona ulaştı” dedi.

“Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkardık”

Program döneminde makro finansal istikrarın güçlendiğini ifade eden Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,3’e gerilediğini söyledi. “Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkardık. OVP döneminde bu oran yüzde 1,2 seviyesinde kalacak” dedi.

Risk priminin 700 baz puandan 250’nin altına indiğini belirten Şimşek, “Ülke kredi notumuzu S&P ve Fitch iki, Moody’s ise üç kademe yükseltti” diye konuştu.

Bütçe disiplini korunuyor

Deprem harcamalarına rağmen bütçe disiplininin korunduğunu ifade eden Şimşek, “2025’te bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,6 olmasını bekliyoruz” dedi.

Tasarruf tedbirlerinin sıkı şekilde uygulandığını belirten Şimşek, “Bin 958 kamu harcama biriminde denetim gerçekleştirdik. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Tarım ve reel sektöre güçlü destek

2026’da tarım sektöründe 262,3 milyar lira vergiden vazgeçileceğini belirten Şimşek, “1,1 milyon çiftçimize 746 milyar lira kredi desteği sağladık. Esnafımıza ise 49 milyar lira faiz desteği verdik” dedi.

Reel sektör için uygulanan ‘İstihdamı Koruma Destek Programı’ kapsamında, çalışan başına aylık 2.500 lira prim desteği verildiğini hatırlattı.

13,6 milyar dolar uzun vadeli finansman

Bakan Şimşek, 2025 yılı itibarıyla uluslararası piyasalardan 13,6 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu finansman sağlandığını belirterek, “Bu rakam yıllık bazda ulaşılan en yüksek tutardır” dedi.

2026 yılı bütçesi 8,84 trilyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifinin 8,84 trilyon lira, faiz hariç kısmının ise 6,1 trilyon lira olduğunu açıklayan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı için 70,6 milyar lira, TÜİK için 6,7 milyar lira ödenek teklif edildiğini belirtti.