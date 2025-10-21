Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre, saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyeti 60 gün geri alınacak ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Ayrıca sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Mevcut kanunda, bu tür olaylar için doğrudan bir yaptırım maddesi bulunmuyor. Sürücülere yalnızca taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere uymadıkları için ceza kesilebiliyor ve bu cezalar 993 lira, erken ödeme durumunda ise 744 liraya düşüyor. Bakan Yerlikaya, mevcut cezaların caydırıcı olmadığını belirtti.

İstanbul’da Sarıyer ve Ümraniye ilçelerinde yaşanan iki olayda, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler Y.E.Ş. ve M.P., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplum huzurunu zedelemektedir” dedi.

Bakan, vatandaşları bu tür durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim yapmaya çağırarak, yetkililerin gereğini yapacağını belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte, saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere yönelik yaptırımların caydırıcı olması hedefleniyor.