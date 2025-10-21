İhale süreci, bankaların kapalı teklifleri ile başladı ve ardından açık artırma yöntemiyle devam etti. 24 banka davet edilmesine rağmen ihaleye yalnızca 5 banka katıldı. Kapalı teklifler şu şekilde gerçekleşti:

Halk Bankası: 75 bin TL

İş Bankası: 30 bin TL

Yapı Kredi Bankası: 54 bin TL

VakıfBank: 75 bin TL

Ziraat Bankası: 50 bin TL

Kapalı tekliflerin ardından 7 tur süren açık artırma sonucunda en yüksek promosyon teklifi 90 bin TL ile VakıfBank tarafından verildi.

EGM Strateji Daire Başkanı Seylan Demir, VakıfBank temsilcisinden teklifin revize edilmesini talep etti ancak yeni bir teklif gelmediğini açıkladı. Demir, sürecin kapsamlı şekilde değerlendirileceğini ve gerekirse yeni bir oturum düzenlenebileceğini ifade etti: