“Savaşı kazandık ama barış istiyoruz. Düşmanımıza gereken dersi verdik ancak saldırganlığı kınıyoruz” diyen Şerif, Güney Asya’da istikrarın sağlanması için diyalogun ve karşılıklı anlayışın önemine vurgu yaptı. Şerif, “Bu bölge de diğerleri gibi refah içinde ve ilerici olabilir. Ancak bu; sadece sıkı çalışma, yorulmayan çabalar ve barışçıl komşular gibi bir arada yaşamakla mümkün olur” dedi.

“Üç Savaş Yaptık Ama Hiçbir Şey Kazanmadık”

Keşmir sorununun çözüme kavuşturulmasının bölgede kalıcı barış için kaçınılmaz olduğunu belirten Şahbaz Şerif, geçmişte yaşanan savaşların hiçbir taraf için bir kazanç sağlamadığını dile getirdi. “Üç kez savaşa girdik ama hiçbir somut kazanım elde edemedik. Artık Pakistan ve komşuları bir araya gelerek sorunları medeni yollarla çözmeli, bölge halklarının çıkarlarını gözeten bir anlayış benimsemelidir” dedi.

O Geceyi Anlattı: “Düşmanımıza Unutamayacakları Bir Yanıt Verdik”

Başbakan Şerif, 9-10 Mayıs gecesi askeri liderlerle yaptığı kritik toplantının detaylarını da kamuoyuyla paylaştı. Görüşmelerde Hindistan’ın "son sınırı aştığını" değerlendirdiklerini belirten Şerif, Pakistan’ın uluslararası soruşturma teklifini reddettiğini ve bu nedenle "ölçülü ama kararlı" bir karşılık verilmesine karar verildiğini ifade etti.

Gece saat 02.30 sularında Genelkurmay Başkanı’ndan gelen acil çağrıyı anlatan Şerif, “Bana, ‘Sayın Başbakan, düşmana öyle bir yanıt vermemize izin verin ki bunu asla unutmasınlar’ dedi. Misilleme yapıldıktan sonra cephenin karşı tarafından ateşkes talebi geldi” sözleriyle yaşanan süreci özetledi.

Başbakan, bu noktada kendisine iletilen mesajı şöyle aktardı: “Genelkurmay Başkanı, ‘Uygun bir yanıt verdik. Şimdi bizden ateşkes istiyorlar’ dedi. Ben de şu cevabı verdim: ‘Düşmanın başını döndüren, onu ateşkese mecbur bırakan bir yanıt, zaten en etkili olanıdır. Kabul edin teklifi.’”

“Barış İçin Cesur Adımlar Atılmalı”

Şahbaz Şerif’in açıklamaları, Pakistan’ın güvenliğini sağlama kararlılığı kadar, diplomasiye verdiği önemi de yansıtıyor. Başbakan, bölgedeki tüm ülkelerin refahı için karşılıklı diyalog, anlayış ve barış temelinde yeni bir sayfa açılması gerektiğini yineledi.

“Barış kolay kazanılmaz ama savaştan daha değerlidir” diyen Şerif, Hindistan başta olmak üzere tüm komşu ülkeleri yapıcı çözümler üretmeye davet etti.