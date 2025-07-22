Sadece Elazığ’da faaliyette: Türkiye enerjisinin yüzde 25’i bu modelle karşılanabilir

Elazığ’da Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Keban Baraj Gölü üzerinde geçtiğimiz yıl kurulan 1 megavatlık yüzer Güneş Enerji Santraline (GES) ek olarak, aynı bölgede 2 megavat kapasiteli yeni bir sistem daha devreye alındı. Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkiinde hayata geçirilen bu ikinci yüzer GES ile birlikte, bölgede yenilenebilir enerji üretimi artarken çiftçilerin sulama maliyetleri de önemli ölçüde düşürülmüş oldu. Yenilenebilir enerji ve sulama altyapısında Türkiye’ye örnek olacak bir model geliştirdiklerini belirten DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, yüzer GES’lerin hem ekonomik hem de çevresel anlamda ciddi avantajlar sağladığını vurguladı.

Karasal GES’lerin 1 megavatlık kurulum için yaklaşık 15 dönüm alana ihtiyaç duyduğunu belirten Şamcı, yüzer sistemlerde bu alanın 6 dönüme kadar düştüğünü ifade etti. Şamcı, Türkiye genelinde DSİ’ye bağlı 944 barajın bulunduğunu ve bu barajların yalnızca yüzde 10’una bu sistem kurulması ile toplamda yaklaşık 53 milyon megavatlık bir güneş enerjisi kapasitesi oluşturmanın mümkün olabileceğini ve bunun da Türkiye’nin mevcut enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25’ine denk geldiğini kaydetti.

’’Suyun yüzeyini tamamen kaplamış değiliz’’

Yüzer GES santrali hakkında bilgi veren DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, ’’Şu anda yüzer GES enerji tesisimizin üzerindeyiz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye vizyonu liderliğinde ve Bakanımızın öncülüğünde burada yüzer GES AR-GE çalışmalarını ilk defa Keban üzerinden başladık. Burada başlamamızın ilk hedefi, daha önce yaptığımız bir karasal GES tesisimiz vardı, aynı zamanda yanına bir de yüzer GES kurarak bu ikisinin kıyasını yapmak, enerji üretimini kıyaslamak ve ömürleri üzerindeki gelişmeleri, doğaya olan etkilerini araştırmak için bu tesisi kurduk. Bunu kurarken Kocaeli Üniversitesindeki bir hoca grubu ile bir anlaşma yaptık. O çerçevede bunun doğaya herhangi bir zararının olup olmadığı üzerine araştırmalar yaptık. Herhangi bir zarar olmadığını tespit ettik. Ayrıca yaptığımız bu sistem, yaklaşık 6 dönümlük bir arazi ve bunun da yaklaşık yüzde 10’una oturuyor. Suyun yüzeyini de tamamen kaplamış durumda değiliz" dedi.

’’Çiftçimizi desteklemek için bu sistemi farklı yerlerde uygulayacağız’’

Sistemin avantajlarına değinen Şamcı, " Bu sistemin, karasal GES’ten avantajı var. Karasal GES’te 1 MW enerji için yaklaşık 15 dönüme ihtiyaç varken, yüzer sistemde yaklaşık 6 dönümlük bir araziye ihtiyacımız olmaktadır. Türkiye genelinde DSİ tarafından şu anda inşaatı tamamlanmış ve işletmede olan 944 barajımız mevcuttur. Bunlarında yüzde 10’unda bu sistemi kurduğumuzda yaklaşık 53 milyon MW’lık bir güneş enerjisi sistemi olacaktır. Bu şu anda Türkiye’nin tüketmiş olduğu enerjinin yaklaşık yüzde 25’ine tekabül etmektedir. Bir de işletmede olan bu sistemine ne büyük özelliklerinden biri de cam elyaf takviyeli polimer sistemle, yüzdürücü dubalarla yaptık. Daha önce Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalarda HDP veya plastik malzemeler kullanışmış. Geçen yıl bu sisteme başladık. Şu an sulama sezonumuz başlamış durumda. Pompaların çalışmasında kurmuş olduğumuz tesisleri katkı sağlayarak, çiftçimizden daha az su kullanım hizmet bedeli almayı amaçlıyoruz. Çiftçilerimizi desteklemek için bu sistemi farklı yerlerde de uygulamalarını göreceğiz" şeklinde konuştu.