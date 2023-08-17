17 Ağustos 1999 tarihinde 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi’nin 24’üncü yılındaki anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda devam etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, saatler 03.02'yi gösterdiğinde ellerin semaya açılarak depremde hayatlarını kaybedenler için dua edilmesiyle son buldu. Programa, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU, HANGİ İLDE, KAÇ ŞİDDETİNDE MEYDANA GELDİ?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana geldi. Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 03.02'de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 kilometre güneydoğusunda meydana gelmiştir.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI?

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

17 Ağustos 1999 Gölcük depremi 45 saniye sürmüştür.