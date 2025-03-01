Rus yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Oval Ofis’te yaşanan sert tartışmaya ilişkin yorumlarında yaşananları "Oval Ofis’te acımasız azarlama" ve "Zelenskiy’e vurmamış olmaları mucize" gibi ifadelerle değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Zelenskiy’in Oval Ofis'te "layık olduğu şekilde tokatlandığını" yazdı.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada yaşananları "Oval Ofis'te acımasız azarlama" ifadeleriyle nitelendiren Medvedev, "Donald Trump haklı. Kiev rejimi, III. Dünya Savaşı çıkarmak pahasına kumar oynuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Trump ve Vance’in Zelenskiy’e vurmamış olmalarının tam bir mucize olduğunu yazdı. Zaharova, "Bence Zelenskiy’in en büyük yalanı, Beyaz Saray’da Kiev rejiminin 2022’de yalnız bırakıldığı ve destek almamış olduğu yalanıydı" dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev ise yaşananları "tarihi" olarak nitelendirdi.



Ukrayna yönetiminden Zelenskiy’e destek

Ukrayna yönetiminden gelen açıklamalarda ise Zelenskiy’e destek mesajları yer aldı.

Beyaz Saray’da yaşanan sözlü atışmaya ilişkin yorumunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, "Zelenskiy, doğru olanı savunma cesaret ve gücüne sahip. Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış hedefiyle mücadele ediyor. Amerika’nın desteğine her zaman için müteşekkir olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ise, "Ukrayna Devlet Başkanına tam destek. Ukrayna ve Ukrayna halkına tam destek! Bu savaşta Rusya’nın saldırgan, Ukrayna’nın ise kurban olduğunu kimsenin unutmaya hakkı yok!" diye yazdı.



Muhalif vekil, Zelenskiy’in azli için acil süreç başlatılması çağrısı yaptı

Vatana ihanet suçlamasıyla hapiste olan ve kendisini bir "Trump destekçisi" olarak nitelendiren muhalif milletvekili Oleksandr Dubinski, Beyaz Saray’da yaşananların ardından Ukrayna’nın ABD’nin desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve Zelenskiy’in görevden azli sürecinin acilen başlatılması gerektiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Dubinski, "Meclisin olağanüstü toplanmasını ve Zelenskiy’in görevden azli sürecinin başlatılmasını talep ediyorum" diye yazdı.