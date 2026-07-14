Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, 'Bu durumun kimseye faydası yok' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı saldırıları eleştirdi. Lavrov, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasını, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakatın ihlali olarak değerlendirdiklerini belirterek, 'Bunu mutabakatın ihlali olarak görüyoruz ve bu konuda söylenecek fazla bir şey yok. Bu üzücü çünkü hem İran'daki sivil altyapı hem de Körfez Arap İşbirliği Konseyi ülkelerindeki sivil tesisler zarar görüyor. Bu durumun kimseye faydası yok' dedi.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının diplomatik çözüme giden yolu kapattığını ifade eden Lavrov, 'En önemli nokta şu ki, bu gelişme bir çözüme hizmet etmiyor. Aksine, sözünü ettiğiniz mutabakat ile aralandığı düşünülen kapıyı yeniden kapatıyor' dedi.

ABD'nin uluslararası anlaşmaları uygulamadaki başarısızlığını da eleştiren Lavrov, ABD'nin taahhütlerindeki güvenilirliğine ilişkin şüpheleri de dile getirdi.