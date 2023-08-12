RUSLARIN GÖZDESİ OTELLER HANGİLERİ?
Lüks tesislere talep düşse de, yine de bazıları diğerlerine göre daha fazla talep görüyor. Rus Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) bülteninde yer alan haberde; ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, FUN&SUN ve TEZ Tour'dan elde edilen veriler doğrultusunda en fazla tercih edilen Türkiye'deki en lüks 10 otel sıralandı.
İşte o oteller:
Maxx Royal Belek
Maxx Royal Kemer
NG Phaselis Bay
Cullinan Belek
Voyage Belek Golf & Spa
Papillon Ayscha
Nirvana Dolce Vita
Gloria Golf
Regnum Carya Golf Resort & SPA 5*
Selectum Luxury Resort