RUSLARIN GÖZDESİ OTELLER HANGİLERİ?

Lüks tesislere talep düşse de, yine de bazıları diğerlerine göre daha fazla talep görüyor. Rus Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) bülteninde yer alan haberde; ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, FUN&SUN ve TEZ Tour'dan elde edilen veriler doğrultusunda en fazla tercih edilen Türkiye'deki en lüks 10 otel sıralandı.

İşte o oteller:

Maxx Royal Belek

Maxx Royal Kemer

NG Phaselis Bay

Cullinan Belek

Voyage Belek Golf & Spa

Papillon Ayscha

Nirvana Dolce Vita

Gloria Golf

Regnum Carya Golf Resort & SPA 5*

Selectum Luxury Resort