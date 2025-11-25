5. yıl dönümünü kutladığı etkinlikte bireysel ve tüzel kullanıcılara yönelik Rubikpara Kart’ı tanıtan ve 2026 vizyonunu paylaşan şirket, ayrıca genç girişimcilere özel destek paketini ve Anadolu’daki esnaf için başlatacağı finansal okuryazarlık eğitimlerini duyurdu.

Türkiye fintech ekosisteminde 2020 yılından bu yana faaliyet gösteren Fuzul Holding iştiraki Rubikpara, 5. yıl dönümünü, gelecek vizyonunu ve yeni ürünlerini tanıttığı geniş kapsamlı bir lansmanla kutladı. İlk yıllarını kendi mikroservis mimari altyapısı ile kurguladığı uçtan uca core yazılımını geliştirmeye ayıran şirket, 5. yılında günlük 500 milyon TL işlem hacmine ulaştı. Lansmanda Rubikpara Kart ile fiziksel dünyaya adım atan şirket, 2026 yılı için 100 milyar TL ciro hedeflediğini açıkladı.

Etkinlikte konuşan Fuzul Holding CEO’su Erdal Erdem, Rubikpara’nın Fuzul ekosistemindeki yeri hakkında bilgi verdi: “Bugün 12 farklı sektörde, 18 ayrı şirket ve 3 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren Fuzul Holding; Rubikpara'yı ekosisteminin nakit akışı yönetimini sağlayan teknolojik omurga ve dijitalleşme vizyonunun bayrak taşıyıcısı olarak konumlandırıyor.”

"Oyuna 2-0 önde başladık, bambu ağacı gibi kök saldık"

Rubikpara Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal, geride bıraktıkları 5 yıllık süreci bir olgunlaşma dönemi olarak tanımladı. Rubikpara’nın klasik bir girişimden farklı olarak Fuzul Holding’in 33 yıllık tecrübesi ve finansal gücüyle yola çıktığını belirten Akbal, şunları söyledi:

"Rubikpara’yı üç yıl boyunca, tıpkı bir bambu ağacı gibi stratejik bir sabırla suladık. Bu sabrımızın sonucunu bugün cirolarımızda ve performansımızda görüyoruz. Klasik bir girişimcinin sınırlı sermayesine karşın biz, holding himayesinde bir 'kurum içi girişimci' olarak tabir-i caizse maça 2-0 önde başladık. Fuzul Holding’in sermaye gücü ve kurum kültürüyle, 'yavaş yavaş acele ederek' güven inşa etmiş olduk."

Genç girişimcilere 100 bin TL ciroya kadar komisyonsuz destek

Rubikpara Genç Girişimci Destek Programı’nı da duyuran Yusuf Akbal, "Biz kurumsal yapımızın avantajıyla büyüdük, şimdi bu yapıya sahip olmayan genç girişimcilerin yanında duruyoruz. 35 yaş altı girişimcilere destek olmak maksadıyla; yapacakları 100 bin liraya kadar olan cirolarda 'sıfır komisyonlu POS' kampanyamızı başlatıyoruz. Temennim; genç girişimcilerin bu destekle büyüyüp bir yerlere geldiklerinde bizi unutmamalarıdır" diye konuştu.

Rubikpara, 5. Yılında EBITDA Pozitif Konuma Ulaştı

Rubikpara’nın klasik bir fintek değil, kârlı büyüyen bir teknoloji platformu olduğunun altını çizen Rubikpara Genel Müdürü İsmail Sevinç, şirketin henüz 5. yılında EBITDA pozitif (kârlı) duruma geçtiğini belirtti.

Sektördeki rekabetin yön değiştirdiğine dikkat çeken Sevinç, "Finans dünyasında hız artık bir lüks değil, herkesin sunduğu bir standart. Bugün asıl zor olan ve fark oluşturan 'güven'dir. Biz kendi geliştirdiğimiz mikroservis mimari altyapımızla kesintisiz hizmet sunuyor, güveni maksimize ediyoruz. Birçok global fintekin uzun yıllar ulaşamadığı operasyonel kârlılığı (EBITDA pozitif) 5. yılımızda yakalayarak, sadece ciroyla değil mali sağlamlığımızla da güven veriyoruz" dedi.

Rubikpara Kart ile fiziksel dünyaya adım

Lansmanda tanıtılan Rubikpara Kart ile ürün ekosisteminin bir halkasını daha tamamladıklarını belirten Sevinç, "Hem dijital cüzdan hem de POS çözümlerimizdeki yetkinliğimizi fiziksel dünyaya taşıyoruz. Fiziksel kartın yanı sıra anında oluşturulan sanal kart seçeneği ve cashback sistemiyle kullanıcılarımıza tam bir finansal özgürlük sunacağız" ifadelerini kullandı.

2026 Hedefi: 100 Milyar TL Ciro

Konuşmasında gelecek vizyonuna da değinen İsmail Sevinç, 2025 performansı ve 2026 hedeflerini şöyle açıkladı: “2025 yılında hedefimiz olan 33 milyar TL ciromuzu yüzde 125 aşarak kapatacağız. Bu yıl itibarıyla 1.600 işletmeye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Yakaladığımız bu güçlü ivmeyle 2026 yılı için hedefimiz 100 Milyar TL ciroya ulaşmak ve Rubikpara’yı Türkiye’nin ‘one-stop payment service provider’ı (tek durak ödeme sağlayıcısı) yapmak. Ödemenin, hayatın akışı içinde görünmez olduğu bir deneyim kurguluyoruz. Bu vizyonla hem son kullanıcıların hem de KOBİ’lerin stratejik teknoloji ortağı olmaya devam edeceğiz.”

Yeni açık bankacılık çalışmalarını da aktaran Sevinç, “Artık kullanıcılar farklı bankalardaki tüm hesaplarını Rubikpara’nın güvenli altyapısı üzerinden tek bir platformda anlık olarak görüntüleyebilecek ve para transferlerini doğrudan uygulama üzerinden başlatabilecek. Bu yeni kabiliyetler, hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için hesap ve nakit akışı yönetimini kolaylaştırarak önemli bir zaman ve operasyonel verimlilik avantajı sağlayacak” diyerek sözlerini noktaladı.