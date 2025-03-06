Bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında değerlendirilen inceleme raporu sonucunda SZC TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve söz konusu programın 5 kez durdurulması yönünde karar alındı.

Kurul tarafından yapılan incelemede, programın konuğu Türker Ertürk'ün yaptığı açıklamaların "sivil itaatsizlik ve eylem çağrısı" içerdiği, bunun da 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Ertürk'ün sözlerinin kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu belirtilerek, halkı sokağa çıkmaya teşvik ettiği ve hükümetin seçimle gitmemesi durumunda darbe imasında bulunduğu değerlendirildi.

İzinsiz Logo Kullanımına da Ceza

Toplantıda ayrıca SZC TV’nin RTÜK’e bildirilen resmi logonun dışında farklı bir logo kullandığı tespit edildi. Yayın kuruluşlarının logolarını izinsiz değiştiremeyeceğine dikkat çeken RTÜK, bu durumun mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kanala idari para cezası verdi.

RTÜK’ün aldığı karar doğrultusunda SZC TV’nin "Aklın Yolu" programı beş kez yayından kaldırılacak ve kanala idari para cezası uygulanacak. Yapılan açıklamada, medya kuruluşlarının yayın ilkelerine uygun hareket etmesi gerektiği vurgulanarak, benzer ihlallerin devamı halinde daha ağır yaptırımların gündeme gelebileceği ifade edildi.