SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV kanallarına en yüksek sınırdan para cezası verilirken, 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma cezaları uygulandı. Ayrıca, gazeteci Fatih Altaylı ve yönetmen İlker Canikligil’in YouTube kanallarının 72 saat içerisinde lisans almamaları halinde erişim engeli ile karşı karşıya kalacağı bildirildi.

Yayın İhlalleri Değerlendirildi

RTÜK toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yayın ihlalleri ele alındı. Toplantı sonucunda, devlet büyüklerine ve kamu görevlilerine hakaret edildiği, halkı sokağa çağıran çağırılar yapıldığı ve adli makamların baskı altına alınmaya çalışıldığı belirtilerek cezalar uygulandı.

Halk TV ve Tele1'e en yüksek sınırdan para cezası ve 5 program durdurma cezası verilirken, SZC TV'ye 10 gün süreyle yayın durdurma cezası uygulandı. RTÜK, ihlallerin üçüncü kez tekrar etmesi halinde bu kanalların lisanslarının iptal edileceğini hatırlattı.

Küfür, Hakaret ve Boykot Çağırıları

RTÜK izleme uzmanlarınca hazırlanan raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alaycı yorumlar yapıldığı belirtildi. Ayrıca, kamu görevi yapan kurumlara ve kolluk kuvvetlerine hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

Bunun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı markalara yönelik boykot çağırısının canlı yayınlarla verildiği, hedef gösterilen markaların itibarının ve ekonomiye katkılarının zarar gördüğü vurgulandı.

YouTube Yayıncılarına Lisans Zorunluluğu

RTÜK toplantısında YouTube yayıncılarına yönelik de karar alındı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarının 72 saat içerisinde lisans almadıkları takdirde erişim engeli talep edileceği duyuruldu.

İlker Canikligil’in Tutuklanması

YouTube kanalında ve X hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan yönetmen İlker Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Canikligil’in sosyal medya paylaşımlarında "alt sınıf" olarak nitelendirdiği kesime yönelik "order 66 (toplu katliam)" çağırısı yaptığı, ayrıca siyasal İslam’la ilgili ayrımcı ve nefret söylemi içeren ifadeler kullandığı belirtilerek hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Sorumlu Yayıncılık Vurgusu

RTÜK yetkilileri, medya kuruluşlarının toplumu birleştirici ve sosyal barışı destekleyici bir dil kullanmalarının önemine vurgu yaparak, yayıncıların bölücü ve kutuplaştırıcı söylemlerden kaçınmaları gerektiğini ifade etti. Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkının korunması gerektiği ancak bu hakkın, kamu güvenliğini ve huzurunu tehdit eden ifadelerle suistimal edilmemesi gerektiği belirtildi.