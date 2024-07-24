RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber sunucusu Gülbin Tosun’un sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı “Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" paylaşımına ilişkin, paylaşımda bulundu.



“Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir”

Ebubekir Şahin paylaşımında, “Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir” ifadelerine yer verdi.