Boykot Hareketi ve Tepkiler

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında, gençlerin öncülüğünde başlatılan boykot hareketi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 2 Nisan'da tüketimi durdurma ve alışveriş yapmama çağrıları, sosyal medyada gençler ve bazı ünlü isimler tarafından destek gördü.

RTÜK Başkanı'ndan Sert Mesaj

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boykot çağrılarının milli ekonomiye zarar vermeye yönelik bir hamle olduğunu savundu. Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz."

Denetimler Devam Ediyor

Şahin, boykota destek veren medya kuruluşlarının RTÜK tarafından yakından takip edildiğini belirterek, "Boykot çağırısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, medya özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirirken, RTÜK'ün atacağı adımlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.