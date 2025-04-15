MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, 12 yaşındaki kızı Ahen Dora'nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Roblox tekrar açılsın" talebinde bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Dora, Ahen'in Bahçeli ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken şu açıklamalara yer verdi:

"Sevgili çocuklar, Müjde!

Kızım Ahen Dora, birincilikle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu 'Yaparsa Liderimiz yapar!' diyerek Devlet Dedesine arz etti." Güney Kore’den Yarı İletken Sektörüne Dev Destek

Ahen Dora'nın, Roblox’un çocuklar için yalnızca bir oyun değil; sosyalleşme, yabancı dil öğrenme, stratejik düşünme gibi becerileri geliştiren bir platform olduğunu vurguladığı belirtilen paylaşımda, tamamen kapatılmasının çözüm olmadığını dile getirdiği aktarıldı.

Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, küçük Ahen’in önerisi doğrultusunda platforma yaş sınırı ve içerik filtreleri gibi düzenlemeler getirilerek yeniden erişime açılabileceğini söylediğini belirtti.

Ahen’in bu talebi karşısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Bu konuyu gündemimize alalım o halde” diyerek konuyla yakından ilgileneceğini ifade ettiği öğrenildi.

Zuhal Karakoç Dora, paylaşımını “Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz” sözleriyle noktaladı.