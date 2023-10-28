Rizespor 0-1 Galatasaray
Maçtan Dakikalar
10. dakikada Gustavo şutunda defanstan seken topu alan Mosci’nin vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
14. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun şutunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.
16. dakikada Gustavo’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Emirhan Topçu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
27. dakikada Shelvey’in uzun pasında sol çaprazdan topla buluşan Alitn Zeqiri pasını Mithat Pala’ya aktardı. Mithat'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
29. dakikada Kerem Demirbay’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Torreira’ın vuruşunda ile meşin yuvarlak dışarı çıktı.
34. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Dries Mertens’in sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
38. dakikada Mithat Pala’nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası içine kadar girerek yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
46 İkinci yarı başladı
48. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın pasıyla topla buluşan Martin Minchev’in şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
52. dakikada Gustavo’nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Jonjo Shelvey’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
55. dakikada sağ çaprazdan topu alan Altin Zeqiri'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruş ile meşin yuvarlak dışarı çıktı.
66. dakikada ceza sahası içine sağ taraftan giren Sacha Boey’in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.
68. dakikada Icardi'nin pasıyla topla buluşan Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda Emirhan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
70. dakikada Çaykur Rizespor’un atağında seken topla beraber topla buluşan Benhur Keser ceza sahası dışından vuruşuyla topu ağlara ağlara gönderdi. Pozisyonun ofsayt olmasından dolayı gol iptal oldu.
77. dakikada Icardi'nin vuruşunda savunmadan seken topa gelişine vuran Kerem'in şutunda meşin yuvarlak daışarı çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz (Muhammet Taha dk. 78), Attila Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Hojer dk. 83), Mithat Pala (Varesanovic dk. 78), Jonjo Shelvey, Gustavo, Olawoyin, Altin Zeqiri (Gaich dk. 83), Minchev (Benhur Keser dk. 67)
Yedekler: Zafer, Alikulov, Seyfettin Anıl, Janne-Pekka, Faye
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Kaan Ayhan dk. 46), Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Sergio Oliveira dk. 46), Wilfried Zaha (Tete dk. 67), Dries Mertens (Hakim Ziyech dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 87), Mauro Icardi
Yedekler: Günay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Sergio Oliveira (dk. 68) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Altin Zeqiri, Gustavo, Taha (Çaykur Rizespor) Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech (Galatasaray)