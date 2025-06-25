Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Ege Adaları'na tatilci akını
Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Ege Adaları'na tatilci akını
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Uçak, havalimanında geleneksel su takı seremonisiyle piste iniş yaptı. Yolcuları karşılamak üzere Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ve bölgedeki çeşitli turizm işletmelerinin temsilcileri törende hazır bulundu. Karşılama töreninde Rize’ye özgü tulum ezgileri eşliğinde folklorik atmosfer yaratılırken, misafirlere çiçekler takdim edildi.

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Terminal binasına geçiş yapan yolcular, gümrük ve güvenlik işlemlerinin ardından bölgenin turistik destinasyonlarını keşfetmek üzere havalimanından ayrıldı. Özellikle Ayder Yaylası, Zilkale, Pokut Yaylası ve Fırtına Vadisi gibi doğa harikalarını ziyaret etmeleri beklenen turistlerin Rize turizmine canlılık katacağı öngörülüyor.

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Yetkililer, Riyad-Rize hattının bölgeye kültürel ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirterek yaz sezonu boyunca bu tür uçuşların artarak devam edeceğini ifade etti. Yeni açılan bu hava köprüsüyle birlikte Karadeniz’in yeşili, Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerle buluşmuş oldu.

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