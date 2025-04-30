Renault Trucks, 2025 Optifuel Challenge yarışmasının ikinci etabını ve sektör profesyonellerini bir araya getiren Renault Trucks FEST organizasyonunu bu kez Kayseri’de gerçekleştirdi. Renault Trucks ve Yetkili Bayisi Saygı Otomotiv’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler, hem ekonomik sürüş yarışmasına sahne oldu hem de Kayseri’de taşımacılık sektörünün nabzını tutan bir festival atmosferi sundu.

Optifuel Challenge 2025, Kayseri etabında nefesler tutuldu

Renault Trucks’ın bu yıl altıncısı düzenlenen ve sürücülere ekonomik sürüş konusundaki yeteneklerini gösterme fırsatı sunduğu Optifuel Challenge, Kayseri’de büyük bir ilgiyle karşılandı. 3 gün boyunca süren etapta yarışan sürücülerden en düşük yakıt tüketimiyle Özbabacan Uluslararası Naliyat adına Ömer Özkan birinci olurken, Tuncay Göksu Nakliyat’tan Mehmet Mustafa Göksu ikincilik ve Kayi Bims adına Erdal Yıldırım üçüncülük derecelerine hak kazandılar.

Bu etap, yine ileri sürüş tekniklerinin önemini vurgularken Renault Trucks’ın yakıt verimliliğine odaklanan teknolojilerini de sürücülerle buluşturdu. Yarışmada sürücüler, Renault Trucks’ın üstün teknolojiye sahip T 480 Turbo Compound model çekicileriyle belirlenen güzergâhta en düşük yakıt tüketimini hedefledi. Turbo Compound motor teknolojisi sayesinde yarışmacılar, düşük devirde yüksek performansla yakıt tasarrufunu bir araya getirme fırsatı buldu.

Renault Trucks FEST: Kayseri’de sektörün buluşma noktası oldu

Optifuel Challenge yarışması ile eş zamanlı olarak düzenlenen Renault Trucks FEST, taşımacılık profesyonellerine sadece araçların incelendiği değil, aynı zamanda etkileşim ve eğlence dolu bir deneyim yaşattı. Katılımcılar, Renault Trucks’ın T, T High, C, K ve D serilerini tüm yönleriyle incelerken araçların sunduğu ileri teknoloji çözümleri ve konfor detayları doğrudan deneyimlenebildi.

Saygın Otomotiv iş birliğiyle düzenlenen festivalde interaktif alanlar, oyunlar ve sürpriz ödüllerle sektör temsilcileri hem bilgilendi hem de keyifli vakit geçirdi. Yarışma sonuçlarının açıklandığı anlarda ise heyecan oldukça yüksekti.

KRONE Türkiye: “Sektörle birebir temas, gelişimin anahtarı”

Renault Trucks Optifuel Challenge yarışmasına bu yıl treyler çözümleriyle taşımacılık sektöründe önemli bir konuma sahip olan KRONE Türkiye de katkıda bulundu. Yarışmada kullanılan çekici için treyler tedarik desteği sağlayan KRONE, aynı zamanda Renault Trucks FEST Kayseri etkinliğine katılarak taşımacılık sektörünün önde gelen paydaşları ile buluştu.

Etkinlik süresince katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştiren KRONE Türkiye, taşımacılık sektörünün güncel ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerini paylaşma imkânı buldu. KRONE Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları belirtti: “KRONE olarak taşımacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamayı daima önceliğimiz olarak görüyoruz. Renault Trucks FEST gibi organizasyonlar, sektörün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturan, bilgi ve deneyim paylaşımını mümkün kılan kıymetli buluşmalardır. Kayseri’deki etkinlikte, mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirdik, potansiyel iş birlikleri için de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Katılımcılardan aldığımız olumlu geri bildirimler bizleri fazlasıyla motive etti.”

Kayseri’den sonra sıradaki durak, Hatay!

Renault Trucks, hem sektörü bilgilendirmeye hem de sürücüleri yakıt verimliliğine teşvik etmeye devam ediyor. Optifuel Challenge ve Renault Trucks FEST, Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak taşımacılığın geleceğini inşa edenlerle buluşmaya devam edecek.