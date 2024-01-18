Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; TRT Çukurova Radyosu’nda ’Hayatın İçinden’ programının konuğu oldu.

Programın canlı yayınına katılan Rektör Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin birinci olduğu Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışmasında (ÜNVER) üniversiteye birincilik getiren projeler ve konu hakkında duygu ve düşüncelerine yönelik sorulara açıklık getirdi. Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin köklü ve yenilikçi bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirten Rektör Uslu, konuşmasında şunları söyledi;

"30 yılı aşkın geçmişi bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölgesel kalkınmaya katkı sunan, ülkemizin yenilikçi ve köklü yükseköğretim kurumlarından biri. Biz Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak başta ülkemiz ve bölgemiz olmak üzere içinde bulunduğumuz toplumumuzun geleceğine bilim temelinde ışık tutmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bu anlayışla ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Şu anda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ’Hidrojen ve Yakıt Pilleri Alanında Uzmanlaşan Üniversite’ unvanını alan tek devlet üniversitesi olduk. Bu başarıyla yetinmeyerek doğa dostu üniversite olarak hem milli kaynaklara sahip çıkarak hem de doğayı koruyarak aldığımız tedbirler doğrultusunda ÜNVER’de (Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması) birincilik elde ettik. Bu süreçte üniversitemiz kaynaklarımızın boşa harcanmaması hususuna katkıda bulunmuş ve 200 tep üzerinde tasarruf etmiştir."

Rektör Uslu ayrıca üniversitede yürütülen sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji çalışmalarına ek olarak ’Alternatif Enerji Kaynakları’ bölümünün de açılacağını belirtti.