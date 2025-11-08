Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlattığı “Terörsüz Türkiye” ve “Komşum Nasılsın, Derdin Derdimizdir” temalı saha çalışmalarını tüm yurtta sürdürüyor. Program kapsamında MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa’nın Yunuseli Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret etti.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bulut ailesinin evine konuk olarak mahalle sakinleriyle sohbet etti, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Büyükataman, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, ‘Komşum nasılsın, derdin derdimizdir’ anlayışıyla vatandaşlarımızla yeniden bir araya geliyoruz. Sorunlarını, tavsiyelerini ve önerilerini doğrudan dinlemek için sahadayız” dedi.

“Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için sahadayız”

Büyükataman, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, “Bu süreçte oluşan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla vatandaşlarımızı bizzat bilgilendiriyoruz. Sosyal medyada kasıtlı biçimde yürütülen algı operasyonlarına karşı doğru bilgiyi doğrudan halkımıza aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yürütülen bu saha çalışmalarının büyük bir ilgi gördüğünü belirten Büyükataman, “Şu ana kadar yaklaşık bin 500 program gerçekleştirildi. Her hafta 300-400 eve misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve samimiyet, partimizin toplumla kurduğu güçlü bağın göstergesidir” dedi.

“MHP sahada, vatandaşın yanında”

Büyükataman, MHP teşkilatlarının her kademesinde bu ziyaretlerin süreceğini belirterek, “Bütün il, ilçe ve belde teşkilatlarımız vatandaşlarımızla doğrudan temas kurmaya devam edecek. Amacımız, milletimizin sesini birebir duymak ve ortak hedefimiz olan ‘Terörsüz Türkiye’ idealini birlikte gerçekleştirmektir” açıklamasında bulundu.

MHP’nin “Komşum Nasılsın, Derdin Derdimizdir” temalı saha programları önümüzdeki günlerde de Türkiye genelinde devam edecek.