Açıklamada, yerinde incelemelerin engellenmesi ya da zorlaştırılması durumunda, ilgili şirkete cirosunun binde beşi oranında ceza verileceği belirtildi. Ayrıca, Rekabet Kurumu'nun incelemeleri, yalnızca işle ilgili unsurları kapsayarak, kişisel veya özel verilere dokunulmadığı ve bu verilerin inceleme dışı tutulduğu ifade edildi. Teşebbüs çalışanlarının, yerinde inceleme başladığı andan itibaren kullandıkları cihazlardan veri silmemeleri gerektiği de hatırlatıldı.

BİM Yöneticisinin Veri Silme Eylemi Tespit Edildi

Açıklamada, 14 Ocak'ta BİM’in genel merkezinde yapılan yerinde inceleme sırasında, bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi. Rekabet Kurumu uzmanları, bu durumu yüksek teknolojiye sahip cihazlarla kolaylıkla tespit etti. Kurul, 6 Şubat’ta aldığı kararla, yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmederek, BİM’e yaklaşık 1,3 milyar TL ceza uygulanmasına karar verdi.