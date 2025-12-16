Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen hakemlere yönelik yeni cezaları duyurdu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sevk edilen 24 hakemden 23’ü çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

PFDK tarafından daha önce sevk edilen 152 hakeme ek olarak, ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ile haklarında incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Kurul, bahis eylemlerinin Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 57/2. maddesi kapsamında değerlendirilerek cezalandırıldığını açıkladı.

1 Hakem İçin İnceleme Sürüyor

Açıklamaya göre, 1 hakem hakkında ise inceleme ve idari tedbirlerin devamına karar verildi.

Ceza Alan Hakemler

PFDK’nın kararına göre cezaya çarptırılan hakemler ve verilen hak mahrumiyeti süreleri şöyle:

Ahmet Karaatay (Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Barış Sun (Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Bedirhan Yiğitbaş (Klasman Hakemi): 12 ay

Berkay Salman (Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Cihan Ölmez (Klasman Hakemi): 12 ay

Deniz Caner Özaral (Üst Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Fatih Gemici (Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Fevzi Erdem Akbaş (Üst Klasman Hakemi): 8 ay Selçuk İnan: "Final maçı gibi bakacaklar" İçeriği Görüntüle

Furkan Arıoğul (Klasman Hakemi): 8 ay

Furkan Aksuoğlu (Üst Klasman Hakemi): 8 ay (oy çokluğu)

Hakan Ergin (Klasman Hakemi): 8 ay

Halil İbrahim Balsatan (Klasman Hakemi): 8 ay

Kemal Dizdar (Klasman Hakemi): 10 ay

Mehmet Özgür İşbilen (Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Mustafa Güçer (Üst Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Osman Oğurlu (Klasman Yardımcı Hakemi): 10 ay

Ömer Faruk Sağır (Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Tolga Akbaba (Klasman Hakemi): 8 ay

Tolga Tuna (Klasman Hakemi): 8 ay

Yasin Mert Karahan (Klasman Yardımcı Hakemi): 10 ay

Yiğit Çam (Klasman Yardımcı Hakemi): 8 ay

Melih Kurt (Üst Klasman Hakemi): 8 ay

Mertcan Tubay (Klasman Hakemi): 8 ay

Faik Sancaktutan (Klasman Yardımcı Hakemi) hakkında ise inceleme ve idari tedbir sürecinin devamına karar verildi.

PFDK Bahis Soruşturmaları Devam Ediyor

TFF ve PFDK, Türk futbolunda şeffaflık ve güven ortamını sağlamak amacıyla bahisle mücadele kapsamında disiplin süreçlerini titizlikle yürütmeye devam ediyor.