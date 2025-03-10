BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kendileriyle birlikte diğer perakende şirketleri ve tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığını bildirdi. Bu gelişme, perakende sektöründe büyük bir dikkatle takip edilirken, BİM şirketi, soruşturmanın cezai yaptırımla sonuçlanacağına dair bir yorumda bulunmadı.

BİM açıklamasında, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Ancak, bu durum soruşturma konusu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmemektedir" denildi. Şirket, gelişmeleri sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

ŞOK ve Migros da Soruşturma Kapsamında

ŞOK Marketler ve Migros Ticaret A.Ş. de benzer açıklamalar yaparak, Rekabet Kurumu tarafından kendileriyle birlikte bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere soruşturma açıldığını bildirdi. Her iki şirket de soruşturmanın sonucunun henüz belirlenmediğini ve cezai yaptırımlarla ilgili herhangi bir karar alınmadığını belirtti.

CarrefourSA'nın Açıklaması

CarrefourSA da KAP'a yaptığı duyuruda, Rekabet Kurumu tarafından hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakende ve üretici/tedarikçi şirketler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. CarrefourSA, sürecin detaylarına dair herhangi bir yorumda bulunmazken, gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirtti.

Borsa İstanbul’da Hisselerde Düşüş

Rekabet Kurumu'nun bu soruşturma başlatma kararı, Borsa İstanbul’daki perakende şirketlerinin hisselerinde düşüşe yol açtı. BİM'in hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybederken, ŞOK’un hisseleri yüzde 2,5, Migros'un hisseleri ise yüzde 5’in üzerinde bir düşüş yaşadı.

Perakende sektöründe büyük bir etki yaratacak bu soruşturmanın sonucunun nasıl şekilleneceği, hem sektör oyuncuları hem de yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak bekleniyor.