Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve jeopolitik gündemdeki hareketlilik, altın fiyatlarında dalgalı bir görünüm oluşturuyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatlarında son durum…

Ons altında sınırlı geri çekilme

Geçen haftayı 4.065 dolar seviyesinden kapatan ons altın, dün işlemlerde 4.171 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ardından sınırlı geri çekilme yaşayan ons altın, günü 4.163 dolar seviyesinden tamamladı.

Bugün ise dünkü kapanışa göre %0,40 değer kaybeden ons altın, 4.145,65 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD’nin öncülüğünde yeniden hız kazanan Rusya-Ukrayna ateşkesi diplomatik girişimleri, altındaki yükseliş eğilimini baskılayan en önemli etken olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

Hem iç piyasada hem de küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle yatırımcıların gözü sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarına çevrildi.

27 Kasım 2025 itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle:

Güncel Altın Satış Fiyatları (27 Kasım 2025)