Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi törenle karşılanan Güney Kore lideri, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Güney Kore arasında enerji, savunma sanayii, teknoloji, ticaret ve nükleer enerji gibi kritik alanları kapsayan 6 önemli anlaşmaya imza attı. Anlaşmalar arasında “Nükleer Güç Santrali Projesi” de yer aldı.

İki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin Kore Savaşı’ndan bu yana güçlü kardeşlik temellerine dayandığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yeni projelerle daha da güçlendiğini belirtti.

“Filistin devletinin tanınması barışın ön koşulu”

Gazze’deki insani duruma özel olarak değinen Erdoğan, Türkiye ve Güney Kore’nin iki devletli çözümü savunduğunu ifade etti. Erdoğan, şu mesajı verdi:

“1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması adil ve sürdürülebilir barışın temel koşuludur. Türkiye olarak, henüz bu yönde adım atmamış tüm dost, kardeş ve müttefik ülkelerin Filistin’i tanımalarını bekliyoruz.”

Ekonomide 15 milyar dolar hedefi yaklaşıyor

Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü belirterek, 10 milyar dolar seviyesinin aşıldığını ve daha önce belirlenen 15 milyar dolarlık hedefe çok yaklaşıldığını söyledi. Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, karşılıklı yatırımların artması için yeni fırsatların değerlendirildiğini kaydetti.

Hyundai’den Türkiye’de elektrikli araç yatırımı

Güney Koreli şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hyundai’nin İzmit’te tamamen elektrikli araç üretimine geçecek yeni yatırımının Türkiye açısından büyük bir kazanç olduğunu vurguladı:

“Togg’un ardından ülkemizde tamamen yerli elektrikli üretim süreci başlayacak. Koreli şirketlerin yatırım ve istihdam sağlayacağı her projeye destek vermeye hazırız.”

Savunma sanayiinde yeni adımlar yolda

Erdoğan, Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayii alanında önemli işbirlikleri gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Altay Ana Muharebe Tankı projesinin bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi. İki ülkenin bu alandaki ortak üretim ve teknoloji paylaşımını genişletmeyi hedeflediği ifade edildi.

Nükleer güç santrali için süreç ilerliyor

Enerjide stratejik işbirliklerinin masada olduğunu belirten Erdoğan, Sinop Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi:

“Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji AŞ arasında imzalanan mutabakat zaptı önemli bir adımdır.”

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da ülkesinin ileri nükleer teknoloji birikiminin Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerine katkı sunacağını belirterek, sürecin sorunsuz ilerlemesi için hükümetler arası desteğin devam edeceğini açıkladı.

KEK toplantıları 10 yıl sonra yeniden başlıyor

Myung, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bütüncül bir çerçevede ele alınabilmesi için Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Savunma sanayiinde ortak üretim ve teknoloji işbirliği vurgusu yapan Myung, Altay tankı projesinin iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın somut örneği olduğunu söyledi.