Bu kapsamda, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla belirli araç türlerine geçici kısıtlamalar getirildiği açıklandı.

Kamyon, Çekici ve Tanker Araçlarına Belirli Güzergahlarda Trafik Kısıtlaması

Bakanlık tarafından alınan karar doğrultusunda, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar aşağıdaki güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların trafiğe çıkışı yasaklanacak:

Ankara yönüne: Anadolu (O4) Otoyolu: İstanbul’dan Ankara’ya kadar Kuzey Marmara (O7) Otoyolu: İstanbul’dan Sakarya’nın Akyazı ilçesine kadar D100 Karayolu: İstanbul’dan Bolu’nun Gerede ilçesine kadar D750 Karayolu: Bolu’nun Gerede ilçesinden Ankara’ya kadar

İzmir yönüne: O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu: Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa il girişlerinden itibaren D-200, D-260 ve D-300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa il girişlerinden itibaren

Antalya yönüne: D650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur il girişlerinden itibaren D300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta il girişlerinden itibaren



Bu yasak kapsamında, belirtilen güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyecek.

Tedarik Süreçleri İçin İstisnalar

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için bazı araçlara istisnai olarak izin verileceği açıklandı. Buna göre;

Yaş sebze/meyve,

Canlı hayvan,

Et ve et ürünleri,

Süt ve süt ürünleri,

Dondurulmuş gıdalar,

Canlı ve kesme çiçek,

İlaç ve tıbbi malzeme,

Posta/süreli yayın,

Hayvan yemi, Bakan Tunç'tan "Öcalan Aile görüşmesi ile ilgili talebi değerlendireceğiz" açıklaması

Akaryakıt taşıyan araçlar,

öncelikle ana arterler dışındaki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en kısa sürede seyretmek kaydıyla trafiğe çıkabilecekler.

İçişleri Bakanlığı, alınan tedbirlerin bayram süresince trafik güvenliğini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının önemine vurgu yaptı.