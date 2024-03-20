Tartışmanın ardından Oscar törenini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscar törenlerine ya da başka bir akademi etkinliğine katılmasını yasaklamıştı.

Smith, Oscar töreninden sonra yaptığı açıklamada Chris Rock'tan özür dileyerek; "Haddimi aştım ve hatalıydım" demişti.

Will Smith, Kur'an-ı Kerim hakkında ise "Çok güzel ve açıktı" ifadelerini kullandı.

OSCAR TOKADI TARİHE GEÇMİŞTİ

94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. Smith, tokat hadisesinin ardından yaptığı açıklamada "Akademinin bana olan güvenine ihanet ettim. Ödül kazananları, harika işlerini kutlama fırsatından mahrum bıraktım" demişti. Smith, "Bu nedenle akademiyi bıraktığını ve kurulun uygun göreceği diğer cezaları da kabul edeceğini" ifade etmişti.



Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Smith'i 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men etmişti.