Ekovitrin olarak Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrılığa yaklaşan Rafa Silva ve Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için çarpıcı bir takas formülü öneriyoruz. İki kulübün yaşadığı sorunlu oyuncu süreçlerini çözecek bu karşılıklı değişim, derbi rekabetine rağmen ‘mantıklı bir orta yol’ arayışı olarak değerlendirilebilir.

Rafa Silva / Beşiktaş

Transfer politikası ve form durumu bakımından, Beşiktaş ile ilişkisi son dönemde gergin. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında “oynamak istemiyorum” düzeyinde bir sürecin olduğu iddiası gündemde:

“Sergen Yalçın ile ipler tamamen kopma noktasına geldi. Oyuncu, ‘Yalçın görevde kaldığı sürece Beşiktaş’ta oynamak istemiyorum’ diye iletti.”

Teknik heyet, bu sorunun yalnızca hoca–oyuncu ilişkisi olmadığını belirtmiş durumda: “Sergen Yalçın’ın Rafa Silva ile özel görüşme yaptığı, değer verdiğini vurguladığı” yönünde bilgiler var.

Bu koşullar altında, kulübün ve oyuncunun birlikte performans sürdürülebilirliği soru işareti barındırıyor: moral düşük, saha içi–dışı sinerji zayıf görünüyor.

Sonuç olarak Beşiktaş açısından Rafa Silva’nın takasa açık haline gelmiş olması akla yatkın görünüyor.

İrfan Can Kahveci / Fenerbahçe

Fenerbahçe tarafından resmi olarak kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

İrfan Can sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Verilen karara tamamen saygı duyuyorum. Ne yönetimimizle ne de hocamla hiçbir problemim yok… Tek önemsediğim şey, ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübün başarısı.”

Transfer haberlerinde de Beşiktaş’ın bu oyuncu için irtibatta olduğu: “Beşiktaş, ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci için harekete geçmeyi planlıyor.” ifadeleriyle yazılmıştı.

İrfan Can’ın Fenerbahçe’den ayrılma ihtimali biraz yükselmiş durumda; Beşiktaş gibi bir şampiyonluk hedefli takım için de cazip bir alternatif olarak görülüyor.

Beşiktaş, Rafa’yı elden çıkararak maaş bütçesinde esneklik kazanabilir.

İrfan Can gibi çok yönlü bir orta saha/kanat oyuncusunu alarak Beşiktaş, derinliği artırabilir.

Her iki kulüp maç ekseni ve motivasyon açısından “ortak çözüm” geliştirmiş olur.

Evet, böyle bir çözüm önerisi teknik açıdan geçerli. Fakat pratikte “takasa yeterliliği” ve “uygunluk” açısından birçok koşul doğru olmalı. Kulüplerin, oyuncuların ve teknik heyetlerin ortak iradesi kilit rol oynuyor.