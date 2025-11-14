Olayı aktaran 1984 yılı görevli asteğmeni Ömer Asteğmen, “Şehit cenazesini koyunlar haber verdi” sözleriyle hafızalara kazındı.

Hayvanların Davranışı Şüphe Uyandırdı

1984 yılında Ardahan’ın Göle ilçesindeki Karıncadüzü mevkiinde köylüler, otlattıkları koyun sürülerinin belirli bir noktaya geldiklerinde ikiye ayrıldığını ve hiçbir hayvanın o alana basmadığını fark etti. Durumu şaşkınlıkla izleyen köylüler, bu davranışın geçmişte şehitlik bulunan bölgelerde görülebileceğini düşündüklerini belirterek alay komutanlığına dilekçe verdi.

Komutanlık Kazı Emri Verdi

Şüpheli davranışların bildirilmesi üzerine alay komutanı bölgede kazı yapılmasını emretti. Yapılan ilk çalışmada, toprak altında bir askere ait olduğu belirlenen naaşa ulaşıldı. İncelemelerde, şehidin yaklaşık 90 yıl önce bölgede yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken çatışmada şehit düştüğü belirlendi.

Neredeyse Hiç Çürümemişti

Kazı sırasında elde edilen bulgular, bölge halkı ve askerleri şaşkına çevirdi. Yüzbaşının naaşı neredeyse hiç çürümemişti. Üzerinde rütbeleri duruyor, silahı hâlâ elinde bulunuyordu. Silahın şehidin eliyle bütünleştiği ve çıkarmanın oldukça güç olduğu aktarıldı.

O dönem bölgede görev yapan Topçu Asteğmeni Ömer Asteğmen, olayı yıllar sonra anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Koyunlar o noktaya basmıyor, sürü ikiye ayrılıyordu. Köylüler bunun bir şehitlik işareti olabileceğini söyledi. Kazı yaptığımızda gerçekten bir şehit yüzbaşıya ulaştık. Şehit cenazesini koyunlar haber verdi.”

Bölgeye Anıt Mezar Yapıldı

Bulunan şehit yüzbaşı için Karıncadüzü bölgesinde özel bir anıt mezar yapıldı. Olay, hem köylülerin sezgisel gözlemleri hem de hayvanların davranışlarının tarihe ışık tutması açısından bölge halkının hafızasında yer etti.

Doğanın Sessiz Mesajı

Şehit yüzbaşının 90 yıl sonra hayvanların davranışları sayesinde bulunması, yörede yıllardır anlatılan efsanelerle gerçek hayatın kesiştiği etkileyici bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:haberler.com/Olgun Kızıltepe