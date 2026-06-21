Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran teknik düzey görüşmeleri kapsamında, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki İran heyeti ile görüştü.

Pakistan'ın İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bugün başlayan ABD-İran görüşmeleri kapsamındaki diplomasi trafiği sürüyor. Görüşmelerde arabulucu rolünü üstlenen Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şerif'e Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi eşlik ederken, İran heyetinde Galibaf'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimler yer aldı. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanma planı ele alındı.

Pakistan Başbakanı Şerif, İran heyetinden önce James David Vance başkanlığındaki ABD heyeti ile görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya Vance ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner katılmıştı.