İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelere ev sahipliği yapan İsviçre'nin Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

İsviçre, ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerinin ilk turuna ev sahipliği yapıyor. Görüşmeler için Bürgenstock kasabasında bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ilk resmi temasları kapsamında İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştü. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre; görüşme, sabah saatlerinde İran ile arabulucu ülkeler arasında yapılacak daha geniş kapsamlı istişareler öncesinde gerçekleşti. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf liderliğindeki İran heyeti, bu ilk ikili görüşmenin ardından arabulucu devletlerin temsilcileriyle diplomatik programına devam edecek.

'İsviçre ile İran arasındaki güven ilişkisi, Orta Doğu'da barış ve güvenlik için çalışmaktadır'

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Dört Kanton Gölü Zirvesi'nde görüşme ve diyalog için bir çerçeve sunuyoruz. Zorlu bir ortamda, koruma gücü görevimizde de yansıdığı üzere, İsviçre ile İran arasındaki güven ilişkisi, diplomasiye hizmet etmeye devam etmekte ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik için çalışmaktadır' ifadelerini kullandı.