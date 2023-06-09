Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayarak, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırmaya başlayacağız" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentindeki Boçarov Ruçey yazlık konutunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. Baş başa görüşmenin gündemi Rusya'nın Belarus'a göndereceği taktik nükleer silahlar oldu. Rusya lideri Putin, nükleer silah konuşlandırma hazırlıklarının temmuz ayı başlarında tamamlanacağını ifade ederek, "Üzerinde anlaşma sağladığımız konular planlandığı gibi ilerliyor. Hazırlıklarımızı 7-8 Temmuz'da tamamlayacağız ve silahların ülkenize (Belarus'a) konuşlandırılması süreci başlayacak" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko da her şeyin plana göre ilerlediğini, Rusya ve Belarus'un ortak çıkarları olduğunu dile getirdi.