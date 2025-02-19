Rusya ve ABD Arasında Yeni Bir Diplomasinin Başlangıcı

Suudi Arabistan'da yapılan görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini belirten Putin, bu görüşmenin ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğini yeniden başlatmak adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Orta Doğu, küresel enerji piyasaları ve uzay iş birliği gibi alanlarda işbirliğinin yeniden şekillendirilebileceğini vurgulayan Putin, iki ülke arasında güvenin artırılması gerektiğini ifade etti.

Diplomatik Misyonların Yeniden Faaliyete Geçmesi Kararı

Putin, Rusya ve ABD'nin diplomatik misyonlarının yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştığını açıkladı. Diplomatik misyonların sürekli olarak sınır dışı edilmesinin verimli olmadığını belirten Putin, “Eğer bu durum devam ederse, bu binalarda sadece temizlikçiler çalışacak, ancak diplomatik misyonlar için oluşturulmadı” dedi.

Ukrayna ile Müzakerelere Açıklar

Putin, Ukrayna ile müzakerelere her zaman açık olduklarını yineleyerek, "Hiç kimse Ukrayna’yı dışlamıyor. Müzakerelere açık olduğumuzu belirtiyoruz, eğer isterlerse masaya oturabiliriz" dedi. ABD-Rusya görüşmelerine karşı gösterilen "tepki"lerin gereksiz olduğunu vurgulayan Putin, Ukrayna'nın bu süreçten dışlanmasının söz konusu olmadığını söyledi.