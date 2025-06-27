Kremlin’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Putin, “Rusya, daha önce olduğu gibi barış görüşmelerine kapılarını kapatmamıştır. İstanbul’da Ukrayna tarafıyla üçüncü tur görüşmeleri yürütmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, müzakerelerin daha önce Türkiye’nin arabuluculuğunda İstanbul’da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, diplomatik çabaların devam etmesinin önemine vurgu yaptı. Ukrayna tarafından resmi bir yanıt gelmezken, Kiev yönetiminin bu konuda değerlendirmelerini sürdürdüğü bildiriliyor.

Taraflar arasında daha önce Mart 2022’de İstanbul’da müzakere masası kurulmuş ancak somut bir ilerleme sağlanamamıştı.