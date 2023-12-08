Rusya'da “Anavatanın Kahramanları Günü” dolayısıyla başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 200'den fazla davetlinin katıldığı törende asker ve komutanları “Altın Yıldız” madalyalarıyla ödüllendirdi. Törende açıklamalarda bulunan Putin, “Ukrayna'daki özel operasyona katılan askerlerimiz, subaylarımız ve savaşçılarımız yüzyıllardır anavatanı savunanlarla aynı karaktere ve cesarete sahiptir. Bütün ülke onlarla gurur duyuyor. Benim için bugün Rusya kahramanlarına Altın Yıldız madalyalarını takdim etmek bir onurdur” dedi.



“Seçimlerde aday olacağım”

Rus lider Putin, törenin ardından Altın Yıldız madalyası alan Yarbay Artyom Zhoga ile yaptığı kısa görüşmede 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını duyurdu. Zhoga ise, “Yeniden adaylık için talebimize karşılık vermenizden dolayı çok memnunuz. Bütün Rusya sizi destekliyor” dedi.



Seçim tarihi belli oldu

Rusya Federasyon Konseyi dün seçim tarihinin belirlenmesi için toplanmış, toplantıda oy birliği ile seçimin 17 Mart 2024'te yapılmasına karar verilmişti. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada ise, başkanlık seçimlerinin 15-17 Mart tarihlerinde yapılması kararının alındığı belirtildi.

Rusya'da 2020'de yapılan referandum ile yeniden aday olmasının önü açılan Putin, 4 seçimden de galip çıkmıştı.