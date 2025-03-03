Maçtan dakikalar

9. dakikada Szymanski’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Mert’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Dzeko’nun sol tarafta çizgiye indikten ortasında arka direkte bulunan Çağlar topu indirdi. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Tadic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

30. dakikada Dzeko'nun pasında topu alan Kostic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Kenan’dan seken topu kale önünde En-Nesyri ağlara gönderdi. 3-0

43. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz'un rakibini çalımladıktan sonra yaptığı ortada arka direkte bulunan En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Szymanski’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Mert’in kafa vuruşunda kaleci Kenan son anda yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

69. dakikada kendi yarı alanından topu alan Talisca’nın, rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içine girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası içine girmek üzereyken savunmada Thalisson’un müdahalesi sonrası top, Tadic’in önünde kaldı. Tadic’in ceza yayı gerisinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin sol tarafından dışarıya çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Bilal Gölen

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Alexander Djiku dk. 86), Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski (Sofyan Amrabat dk. 80), Filip Kostic, Dusan Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 86), Youssef En-Nesyri (Anderson Talisca dk. 69), Edin Dzeko (Cenk Tosun dk. 80)

Yedekler: Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Akçiçek, Allan Saint-Maximin

Teknik Sorumlu: Salvatore Foti

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 72), Erdal Rakip (Oleksandr Petrusenko dk. 64), Soner Dikmen, Sander van de Streek (Moussa Djenepo dk. 87), Ramzi Safuri (Adolfo Gaic dk. 87), Sam Larsson, Jose Samudio (Andros Townsend dk. 72)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Hasan Ürkmez, Berkay Topdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Mert Müldür (dk. 9), Dusan Tadic (dk. 26), Youssef En-Nesyri (dk. 30) (Fenerbahçe)