Uluslararası taşımacılığa özel olarak geliştirilen bu seri; düşük dönme direnci, geliştirilmiş yol tutuşu ve artırılmış yük taşıma kapasitesi gibi özellikleriyle yüksek kapasiteli lojistik operasyonlara yanıt veriyor.

Nisan ayında, 19.5 jant ölçüsündeki H02 PRO TRAILER ürünleri “Pirelli Prometeon Engineered” markasından Prometeon markasına geçiş yaptı. 22.5 jant seçeneği de temmuz ayı itibarıyla tamamen Prometeon markasıyla yollarda olacak.

Endüstriyel ve ticari lastik sektörünün lider şirketi Prometeon’un ticari ve arazi tipi (OTR) segmentlerdeki lastik çözümleri odağında geliştirdiği yeni ürünü H02 PRO TRAILER 19.5 ve 22.5, 02 Seri ailesi içerisinde yerini aldı. Düşük dönme direnci, optimize edilmiş yol tutuşu ve artırılmış yük taşıma kapasitesi gibi teknik özelliklerle donatılan ürün, yüksek kapasiteli lojistik operasyonların verimlilik ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandı. 22.5 jant versiyonu, A sınıfı yakıt verimliliği etiketi ile dikkat çekiyor. Ayrıca, düşük Vecto değerleriyle Avrupa regülasyonlarına tam uyum sağlıyor ve ürünlerde RFID teknolojisi de bulunuyor.

Yakıt Verimliliğinde Sınıf Atlatan Teknoloji

Segmentinde düşük dönme direnci sunan Prometeon H02 PRO TRAILER serisi,yakıt tüketimini azaltarak toplam operasyonel maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor. Bu sayede sürdürülebilir taşımacılığa katkı sağlarken, filolar için ekonomik çözümler sunmayı hedefliyor.

Her Koşulda Güvenlik ve Uzun Ömür

Yeni sırt deseniyle donatılan H02 PRO TRAILER serisi, lastik ömrü boyunca düzenli aşınma sağlayacak şekilde basıncın yüzeye eşit dağılmasına olanak tanıyor. Geniş omuz kanalları, yüksek yol tutuş kabiliyetine ve etkin su tahliyesine katkıda bulunurken, artırılmış merkezi kanal sıklığı ile yüksek kilometre performansı ve düşük yakıt tüketimi hedefleniyor. M+S ve 3PMSF markalamalarına sahip olan H02 PRO TRAILER 19.5 ve 22.5 kış mevzuatlarına uygunluk göstererek, her mevsimde üstün fren performansı ve yol tutuşu sunmak üzere tasarlanıyor. Ayrıca tüm ürünlerde yer alan RFID teknolojisi sayesinde, lastiklerin takibi ve yönetimi dijital olarak da kolaylıkla yapılabiliyor. Tüm bu özellikleriyle zorlu hava ve yol koşullarında araç güvenliğini artırırken, filolar için güvenilir bir iş ortağı olma konumunu da pekiştiriyor.

Prometeon Markasıyla Yollarda

H02 PRO TRAILER 19.5, Nisan ayı itibarıyla “Pirelli Prometeon Engineered” markasından Prometeon markasına geçiş yaptı. 22.5 jant versiyonu da Temmuz ayı itibarıyla Prometeon markası altında satışa sunuldu. Böylece ürün ailesi, tümüyle Prometeon markasıyla uluslararası taşımacılıkta yollarda yerini aldı.