6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilde yıkıma neden olan ve 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi uyararak dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Görür, o günden bu yana yaptığı her deprem açıklamasıyla kamuoyunun en çok güvendiği bilim insanlarından biri haline gelmişti. Ancak bu kez, bir konut projesi için kamera karşısına geçmesi, özellikle sosyal medyada farklı kesimlerden yoğun eleştiriler aldı.

Projeyi tanıtan videoda, Prof. Dr. Naci Görür ve konut projesinin yöneticisinin birlikte yer alması dikkat çekti. Görür'ün güvenilirliği ve bilimselliğiyle tanınmasına rağmen bir ticari projede yer alması, bazı kullanıcılar tarafından "bilim insanı kimliğine zarar veriyor" şeklinde yorumlandı. Öte yandan, bazı takipçiler ise Görür'ün amacının "deprem bilincini artırmak" olabileceğini savunarak destek verdi.

Konuyla ilgili henüz Prof. Dr. Naci Görür’den resmi bir açıklama gelmedi.