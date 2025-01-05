Bu enerjinin, 7,2 büyüklüğünde bir depremle sonuçlanabileceğini ve bu iki fayın birlikte kırılması durumunda büyüklüğün 7,5'e kadar çıkabileceğini ifade etti. Ayrıca, İstanbul’daki yapıların büyük bir kısmının depreme dayanıklı olmadığını vurguladı ve büyük bir depremde şehirdeki birçok binanın yıkılabileceğini, bunun da ciddi can kaybına yol açabileceğini söyledi.

Görür, 4 milyon insanın ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, İstanbul'daki 97 bin yapının ciddi şekilde hasar göreceğini ve bu binalarda yaşayanların büyük bir tehlike altında olduğunu vurguladı. Bu durumun, İstanbul'un Marmara Bölgesi ve Türkiye ekonomisi üzerinde felakete yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, Büyükçekmece'deki zeminin kayması nedeniyle burada yapılaşmanın artmaması gerektiğini söyledi.

Son olarak, Kanal İstanbul projesini eleştiren Görür, projenin deprem riski taşıyan bir bölgede yapılmasının yanlış olduğunu belirtti. Kanal İstanbul'un maliyetinin, normal bölgelerde yapılacak projelere göre çok daha yüksek olacağını ve bu proje için harcanacak paranın, daha güvenli alanlarda yapılacak projelere yönlendirilmesi gerektiğini savundu.