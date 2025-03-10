Aydın, uzun süren açlık sonrası arka arkaya sigara tüketmenin kalp krizi riskini artırabileceğini ve çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini vurgulayarak, "Bu nedenle Ramazan ayı, sigarayı azaltarak tamamen bırakmak için önemli bir fırsattır. Sağlığınızı korumak adına bu süreci değerlendirin ve sigaradan kurtulmak için ilk adımı atın" ifadelerini kullandı.

"Sigara, Yavaş İntihar Şeklidir"

Ülkemizde erişkin nüfusun önemli bir kısmının sigara içtiğini hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Aydın, pasif içiciliğin de en az sigara içmek kadar zararlı olduğuna dikkat çekerek özellikle genç neslin büyük bir risk altında olduğunu ifade etti. "Sigara, bireylerin hayatını geri dönüşü olmayan şekilde tehdit etmektedir. Adeta yavaş intihar şeklidir. Üstelik sadece içen kişiyi değil, gelecek nesilleri de yok ediyor" dedi.

Dünyada her yıl 600 binden fazla insanın pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Aydın, sigara içen bireylerin çocuklarının ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. "Sigara içen bireylerin çocukları büyük risk altındadır. Sigara, kansere karşı koruyan bazı genlerin bozulmasına neden olduğundan, sigara içen bireylerin çocukları bu genden yoksun doğmakta ve çok erken yaşlarda kansere yakalanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Sigara Nedeniyle Her Yıl 100 Binden Fazla İnsan Hayatını Kaybediyor"

Sigaraya bağlı ölümlerin büyük bir kısmının kalp ve akciğer hastalıklarından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Sigaraya bağlı sağlık sorunları nedeniyle ülkemizde her yıl 100 binin üzerinde insanımızı kaybediyoruz. Özellikle akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybedenler arasında sigara içenlerin oranı oldukça yüksek" diyerek sigaranın halk sağlığı üzerindeki ciddi etkilerine dikkat çekti.

Uzun süre tütün ve tütün mamullerini kullanmanın vücutta ciddi hasarlara yol açtığını belirten Aydın, "Sigaranın en büyük zararlarından biri damar yapısında meydana gelen bozulmalardır. Ancak sigarayı bıraktığınızda, vücudunuzdaki olumlu değişimleri dakikalar içinde gözlemleyebilirsiniz" dedi.

Ramazan Ayı, Sigara Bırakma Sürecinde Önemli Bir Motivasyon Kaynağı

Oruç süresince bireylerin saatlerce sigarasız kaldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, bu durumun sigarayı bırakma sürecinde büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. "Sigara kullanan bireyler, oruç tutarken saatlerce sigarasız kaldıkları hâlde herhangi bir fiziksel rahatsızlık hissetmezler. Bu durum, sigarayı bırakma sürecinde önemli bir fırsat sunar. Eğer birkaç saat daha irade göstererek sigarasız kalabilirlerse, tamamen bırakma şansları oldukça yüksektir" dedi.

Ramazan ayının sigarayı bırakma sürecinde önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Sigara bağımlılığından kurtulmak için öncelikle bireyin kararlı olması gerekir. Ancak bazı dış etkenler de bu süreci kolaylaştırabilir. Ramazan ayını da bu unsurlar arasında değerlendirebiliriz. Çünkü bireyler, uzun saatler boyunca sigara içmeden durabiliyor ve bu süreçte fiziksel olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını fark ediyorlar. Bu kazanımı sürdürebilmek tamamen kişinin elinde" şeklinde konuştu.

"Toplumsal Mücadele Şart"

Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigara ile mücadelenin sadece bireysel bir çaba olmadığını belirterek, "Sigaradan kurtulmak sadece bireysel bir mücadeleyle sınırlı kalmamalıdır. Onu toplumsal bir sorun olarak ele almalı ve hep birlikte mücadele etmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, sigaranın son molekülü yok olana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" diyerek sigarayla mücadelenin önemine dikkat çekti.